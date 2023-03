Morta la mamma dell’ex sindaco Costamagna

di Lorena Cellini

Addio a Giovanna Ginevri, mamma di Ivo Costamagna. Avrebbe compiuto 93 anni a settembre. Il politico socialista, che è stato sindaco e presidente del consiglio a Civitanova e anche assessore regionale, ne ha dato notizia ieri mattina attraverso la sua pagina Facebook. "Mamma – ha scritto – è volata in cielo. Un amore e un dolore immensi. Grazie per tutto, di tutto. Per sempre". Con queste parole ha voluto celebrare e ricordare una figura fondamentale per la sua vita di uomo e di politico. E’ infatti alla famiglia che Costamagna si è ancorato durante le fasi più importanti e delicate della sua carriera di politico e di amministratore. I momenti più difficili sono quelli legati alle vicende giudiziarie, partite nel periodo di ‘mani pulite’ e, dopo quasi trenta anni, tutte chiuse con assoluzioni e archiviazioni. Di questa che Costamagna ha definito "una persecuzione" la mamma è stata testimone e lottatrice accanto al figlio, sostenuto sempre con il suo amore e i suoi consigli, dapprima insieme al marito Mario e poi, quando lui non c’è stato più, da sola. Il cognome Ginevri è legato a Civitanova all’ospedale cittadino perché fu Pietro, fratello di Giovanna, a porne le basi per la realizzazione tanto che il viale di ingresso alla struttura porta il suo nome. Giovanna Ginevri da diversi anni viveva insieme al figlio nell’appartamento di via Castelfidardo, alle prese con tanti problemi di salute legati all’età, ma da lui assistita e accudita con grande amore per tutte le sue necessità e non erano pochi gli amici e i conoscenti che passavano a trovarla e a scambiare quattro chiacchiere perché la lucidità non l’aveva mai persa. Domani pomeriggio alle 15 verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre. Lascia anche il nipote Mario con la mamma Michela, Rosanna, i fratelli Mario e Giancarlo, le cognate Fiorella e Giuliana. La salma è stata composta nella Sala del commiato di via De Amicis.