Morta l’attrice Lualdi "Amava il territorio"

"Ho conosciuto Antonella Lualdi per merito di Carlotta Bolognini, all’evento del cinema dell’Isola Tiberina a Roma". A parlare è la giovane ginesina Giulia Dionisi che, insieme alla madre Ombretta Martorelli, aveva stretto una bella amicizia con l’attrice, signora del cinema italiano, scomparsa ieri. Giulia e la sua famiglia, nell’agosto 2018, in piazza Alberico Gentili a San Ginesio avevano organizzato "Cinema sotto le stelle", in collaborazione con il Comune. E aveva invitato quattro astri della storia del grande schermo: la Lualdi appunto, la Milena di "Cronache di poveri amanti", la sceneggiatrice Bolognini, cresciuta sui set cinematografici del papà produttore Manolo e dello zio regista Mauro (la quale aveva aiutato Giulia a raccogliere informazioni per la mia tesi di laurea su Pasolini), l’attore Vassili Karis, protagonista de "La bestia nello spazio" e George Hilton, indimenticabile in "Vado… l’ammazzo e torno". La Lualdi, moglie dell’attore Franco Interlenghi, negli anni ‘50 e ’60 inanellava successi continui. "Un’attrice grandissima, e allo stesso tempo una donna dai modi gentili, umile, dolce – ha detto Ombretta –, grazie per tutto quello che hai fatto per noi". La Lualdi si era innamorata dell’entroterra maceratese, dallo Sferisterio al ciauscolo, e del borgo di San Ginesio.

Nella foto, Giulia Dionisi e Antonella Lualdi