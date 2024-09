Morta la ‘nonnina più longeva delle Marche e d’Italia’: Maria Mochi aveva 110 anni

Loro Piceno (Macerata), 7 settembre 2024 - Se n’è andata in punta di piedi, questa mattina, la lorese Maria Mochi, che lo scorso primo gennaio aveva compiuto ben 110 anni. Ribattezzata come “la nonnina più longeva delle Marche e tra le persone più anziane d’Italia”, era rimasta nel cuore di tutti. L’ultracentenaria, nata il primo gennaio 1914 a Colmurano e vissuta per tanti anni a Loro Piceno, ha visto passare la Spagnola, la fame, due guerre mondiali, il sisma e la pandemia. Non aveva avuto figli, ma era zia di sei nipoti; vedova dagli anni Novanta. Prima di sposarsi, aveva lavorato come governante del podestà Filippo Cecchi. Ma i più la ricordano come la cuoca della materna: aveva cucinato per intere generazioni, pure per il sindaco Robertino Paoloni. Che il primo dell’anno, come ogni anno, le portava un omaggio floreale. Da qualche tempo la signora Maria risiedeva nella casa di riposo alla Maestà di Urbisaglia. “Il primo dell’anno ormai per me era diventato un evento istituzionale andarla a trovare per farle gli auguri – dice il sindaco Robertino Paoloni –. E lei mi diceva ogni volta: “Ti stavo aspettando!”. Maria era un’istituzione, un pezzo di storia del paese, dai tempi in cui cucinava per i bimbi dell’asilo. Ci mancherà”. Il funerale si svolgerà lunedì alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria. La Mochi era tra le donne più longeve delle Marche e d’Italia. Aveva sempre avuto i piedi per terra, fede in Dio e amore per la vita. “Ho cercato di non lamentarmi mai – ci aveva detto in un’intervista –, di accogliere ciò che capita. Veramente “chi troppo vuole nulla stringe”, che non significa solo accontentarsi ma anche apprezzare ogni piccola cosa. Non penso alla mia età, gli acciacchi ovviamente ci sono, e il tempo è volato. I miei tre fratelli non ci sono più: il mio pensiero va sempre alla mia famiglia, le preghiere sono per loro e per gli altri. Io mi metto nelle mani di Dio e vivo giorno per giorno”. Era lei che spesso riuniva vecchiette e vecchietti per recitare insieme il rosario. Nel 2022, dall’alto dei suoi 108 anni, aveva fatto il suo dovere di cittadina ed era persino andata a votare al seggio volante allestito alla casa di riposo. “Un tempo ci si aiutava l’uno con l’altro, ci si prestavano le cose nei palazzi e tra vicini, c’era maggiore condivisione – diceva –, anche solo per un pezzo di pane. Adesso siamo divisi, più chiusi, tutti per cellulare e tv. Ad un giovane di oggi direi che la famiglia è preziosa nella vita, per i valori più importanti”.