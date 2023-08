Morta Renata Scotto, fu protagonista anche allo Sferisterio

Il mondo della lirica piange il soprano Renata Scotto, morta l’altra notte nella sua casa di New York. Nata a Savona nel 1934, aveva 89 anni. Anche il pubblico dello Sferisterio aveva potuto ascoltare la sua voce. "Nel 1970 – ricorda Andrea Francalancia – partecipò a quella che gli esperti chiamano la "Traviata dei Renati": oltre a lei c’erano infatti il baritono Renato Bruson e il tenore Renato Cioni. L’anno seguente tornò a Macerata per la Lucia di Lammermoor. In quel caso, al suo fianco doveva esserci Luciano Pavarotti, che però alla fine diede forfait e dovette essere sostituito". Per le prove generali, al Lauro Rossi perché era brutto tempo, arrivarono talmente tante persone che fu necessario chiamare i carabinieri. Allo Sferisterio, Renata Scotto incantò il pubblico. "Parliamo di una artista che si è esibita con grande successo nei principali teatri del mondo – prosegue Francalancia –, al Metropolitan di New York, la Royal Opera House a Londra, a Vienna e alla Scala. Era una persona che colpiva per la sua modestia e la sua semplicità. A Macerata si trovò benissimo, disse che era un posto che le ricordava la sua Emilia". La notizia della sua morte ha colpito tutti gli amanti della musica lirica, e dal mondo sono arrivati messaggi di cordoglio per la scomparsa di questa voce leggendaria.