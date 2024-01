Morta sulle piste: udienza a giugno. I tre gestori rischiano il processo

È stata fissata al 19 giugno l’udienza preliminare per i vertici della società che gestisce gli impianti sciistici di Madonna di Campiglio, imputati di omicidio colposo per la morte della 25enne civitanovese Cristina Cesari. L’udienza è stata fissata dopo l’imputazione coatta, arrivata in accoglimento delle ragioni esposte dai familiari della ragazza in merito all’incidente avvenuto il13 febbraio 2020. Cristina Cesari, esperta sciatrice, stava scendendo lungo la pista nera chiamata "Nube d’oro" a Madonna di Campiglio. Ma senza accorgersene e senza poter far nulla per evitarlo finì in un’altra più ripida, la cosiddetta "variante Marchi", dieci metri più in basso: non c’erano recinzioni di protezione, e l’impatto fu fatale per la ragazza nonostante lei avesse il casco. L’ingegnere Sergio Collini, presidente del Cda della società Funivie Madonna di Campiglio, Francesco Bosco, direttore della stessa società fino a maggio 2020, e Mauro Maffei, responsabile della manutenzione dei tracciati sciistici della stessa società, furono subito indagati per l’accaduto.

Per tre volte però la procura di Trento aveva chiesto l’archiviazione delle accuse, costringendo la famiglia della ragazza – assistita dagli avvocati Gabriele Cofanelli di Macerata e Flavio Moccia di Bolzano – a fare opposizione, sollecitando un processo che chiarisse le eventuali responsabilità di quel tragico incidente. Un mese fa, finalmente, il giudice per le indagini preliminari aveva accolto i rilievi dei genitori di Cristina disponendo l’imputazione coatta. La procura ha formulato il capo di imputazione. Collini e Bosco sono accusati di non aver valutato correttamente i rischi legati alla pericolosità di alcuni tratti della pista "Nube d’oro", attivandosi in virtù dei loro doverosi poteri sostitutivi a fronte della colposa inerzia del delegato alla sicurezza delle piste, Maffei, affinché fossero collocate protezioni idonee artificiali vicino al tratto di scarpata in corrispondenza con il punto in cui la pista si interseca con la Variante Marchi. Questa omissione sarebbe stata il presupposto per l’incidente costato la vita alla civitanovese. Il 19 giugno, il giudice dell’udienza preliminare Gianmarco Giua di Trento esaminerà il caso, e deciderà se fissare il processo o prosciogliere gli imputati. I genitori di Cristina, Carlo e Lorella, potranno costituirsi parti civili, nella speranza che si arrivi al processo e poi alla sentenza prima che scatti la prescrizione.

Paola Pagnanelli