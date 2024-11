La morte della baronessa, sentiti gli ex cantonieri: “Vedemmo un’auto ferma”

Frontoni ha aggiunto soltanto: “Abbiamo visto un’auto lungo la strada, prima della bufera. Era parcheggiata”. È intervenuto anche Vallesi: “A 82 anni finiti, cosa posso ricordare più? Ad ogni modo, quel giorno dovevamo andare in montagna per smontare un container in lamiera. Eravamo in cinque sul camioncino (due di loro oggi non ci sono più, ndr), io non ci ho fatto caso, stavamo chiacchierando, ma gli altri dicevano che c’era un’auto. Al termine dell’orario di lavoro, sono andato a caccia con un amico (Paganelli, ndr). Ero già stato sentito all’epoca dei fatti. L’auto sarebbe stata vista in montagna, verso Sassotetto. Agli inquirenti ho confermato quello che dissi nel 1980. Non credo sia possibile comunque che due donne lascino l’auto da quelle parti, con quel tempo, e si avventurino da sole nel bosco a piedi”.

Oggi i testimoni da interrogare saranno Giulio Resparambia di Muccia, fratello di Paolo, colui che guidava il mezzo dei cantonieri e che non c’è più, e Guido Di Girolamo di Bolognola, il quale oggi ha quasi 90 anni. Anche quest’ultimo era un cantoniere. Il 18 dicembre 1980, ad Acquacanina di Fiastra, un elicottero localizzò la Peugeot scura della baronessa. L’auto era chiusa, all’interno c’erano alcuni effetti personali. Non lontano da lì, in casa Galloppa, furono trovate tracce di mobili bruciati.