Morte di Tedeschi: indagati gli altri due automobilisti

Due indagati per la morte di Loris Tedeschi (nella foto), il 46enne rimasto ucciso in un incidente stradale alle 2 di domenica scorsa a Macerata. Di omicidio stradale sono accusati Ivan Polentani, 24enne di Penna San Giovanni, e Sandro Gironella, 56enne di Macerata. Secondo una prima ricostruzione Polentani, alla guida di una Ford Kouga, alla Pieve di Macerata avrebbe superato la Fiat Punto di Gironella, l’avrebbe urtata in fase di rientro in carreggiata e così avrebbe sbandato: mentre la Punto finiva in un fosso a bordo strada, la Ford è andata nella corsia di marcia opposta lungo la quale in quel momento stava passando Tedeschi. L’impatto purtroppo è stato fatale per il 46enne di Gualdo. Il sostituto procuratore Rosanna Buccini ha incaricato il medico legale Roberto Scendoni e il tossicologo Rino Froldi di eseguire l’ispezione della salma, l’autopsia e il prelievo di liquidi, per chiarire le cause della morte. L’esame sarà fatto questa mattina all’obitorio. I due indagati sono difesi dagli avvocati Luca Sartini, Fabrizio Giustozzi e Olindo Dionisi.

p. p.