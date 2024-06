Dolore per la morte di Margherita Salvucci, travolta da un'onda: “Ricorderemo sempre il tuo sorriso”

Colmurano, 28 giugno 2024 - “Tutta la comunità si stringe al dolore della famiglia. Un dolore che non riusciamo neanche a descrivere. La incontravo d’estate, era ancora legata a Colmurano”. Sono le parole di Mirko Mari, sindaco del paese d’origine di Margherita Salvucci, la 28enne che ha perso la vita in una vacanza in Portogallo, con la sua famiglia, travolta da un’onda anomala a Seixal, nell’isola di Madeira. Centinaia e centinaia, in poche ore, i messaggi di ricordo per la ragazza, una giovane psichiatra laureata a Padova, dove viveva negli ultimi anni. Una famiglia conosciutissima la sua, a partire da mamma Ornella Formica, ex sindaca del paese e maestra alle elementari. “Pubblichiamo questa notizia, così incomprensibile, assurda, dinanzi alla quale un dolore immenso, muto, ci accomuna tutti. Siamo vicini a Ornella, Piergiovanni, Ester e tutta la famiglia, offrendo preghiere e affetto. Ciao Margherita”, è il messaggio della parrocchia di San Donato. Amante della natura, era una studentessa brillante, e aveva mantenuto ancora legami forti con il territorio maceratese. “È stata la mia educatrice in uno dei miei primi campo scuola”, aggiunge un compaesano. Senza parole anche le colleghe della mamma. “Ricorderemo sempre il tuo sorriso”, è il pensiero comune, nell’incredulità di fronte a fine simile.