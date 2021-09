Macerata, 6 settembre 2021 - Tre corpi senza vita, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati attorno alle 9 di questa mattina in una villetta di Borgo Santa Croce a Macerata. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di una coppia di anziani e di loro figlio.

L'allarme è scattato dopo la telefonata di un parente da Milano, che non aveva notizie della famiglia da tempo. Stando alle prime ipotesi, i tre sarebbero morti da due o tre mesi. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, non ci sarebbero segni di violenza sui corpi. Non si esclude l'ipotesi di una disgrazia.

© Riproduzione riservata