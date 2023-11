Morto a 29 anni: "Difficile dimenticare il sorriso di Leonardo"

Un brutto male ha spento per sempre il sorriso del giovane portorecanatese Leonardo Mastrella, che avrebbe compiuto 30 anni a dicembre. Se n’è andato ieri mattina all’ospedale di Civitanova, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per l’aggravarsi della sua malattia, con la quale combatteva da oltre un anno. Una notizia choc per tutta Porto Recanati, nella quale il giovane e la sua famiglia sono noti e benvoluti. In primis il padre Maximiliano, originario dell’Argentina, ma arrivato in città tanto tempo fa, e conosciuto per il suo lavoro da geometra e per il lungo impegno politico nel direttivo del circolo di Forza Italia. Leonardo Mastrella aveva frequentato per diversi anni il gruppo scout Porto Recanati 1, ed era un ragazzo sempre sorridente, gentile e dal cuore d’oro. Si era laureato in biologia all’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, e attualmente stava facendo un dottorato di ricerca con l’Universidad Autonoma de Madrid. "Letteralmente sgomento – è il commento lasciato sui social da un portorecanatese -. Ho appena appreso della scomparsa di Leonardo Mastrella, figlio di un carissimo amico, il papà Massimiliano. A Leonardo, che il vento possa essere sotto le tue ali, mentre ascendi al cielo". "Il Signore vi dia la forza di sopportare e superare questa prova" e "Oddio che notizia tremenda, non ho parole", sono solo altri dei tanti messaggi di vicinanza apparsi su Facebook.

Il giovane lascia la mamma Firminia, il papà Maximiliano, il fratello Tommaso, la fidanzata Leire, i nonni Anna e Tolmino. La salma è stata allestita all’obitorio di Civitanova. Il funerale sarà celebrato domani, alle 10.30, nella chiesa Preziosissimo Sangue.

g. g.