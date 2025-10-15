Morto a 48 anni sepolto dai detriti: "Si scavava a mani nude per salvarlo"

"I soccorritori sono stati costretti a operare su un terreno di consistenza simile a quella delle sabbie mobili, in condizioni molto pericolose, muovendosi su un terreno instabile e agendo dal tetto dell’escavatore per rimuovere il fango con piccoli attrezzi e, in alcuni casi, anche a mani nude. Ogni passo era rischioso e si poteva sprofondare insieme al mezzo". Il comandante dei vigili del fuoco di Macerata, Leonardo Rampino, racconta come la squadra ha vissuto il disperato e vano tentativo di salvare la vita al 48enne Francesco Broda, l’operaio sepolto dai detriti mentre stava lavorando su un escavatore.

Dipendente della Efi srl di Caldarola, si trovava in un deposito della Rita Calcestruzzi a Corridonia insieme a un collega, che era alla guida di un camion, quando è successa la tragedia. Un cedimento improvviso: tonnellate di ghiaia e melma hanno travolto Broda, mentre l’altro è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal finestrino del camion. La procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e il rappresentante legale della ditta, Mirko Rita, è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. L’autopsia sul corpo del 48enne verrà effettuata domani.

I pompieri hanno sperato di salvarlo, ma con il passare delle ore hanno acquisito la consapevolezza che purtroppo Broda sarebbe stato tirato fuori senza vita. "Durante lo scavo regnava un silenzio surreale. L’intervento è stato molto complesso, ma gestito con grande professionalità. Mai una parola fuori posto, mai uno strillo, nessun intralcio alle operazioni. Sempre al massimo delle nostre possibilità – ha detto il caposquadra, Roberto Battellini -. L’operazione ci ha messo a dura prova, ancora di più quando abbiamo scoperto che lui era deceduto. Abbiamo lavorato duramente a stretto contatto per poterlo estrarre dal fango".

"Ogni operazione di questo tipo lascia un segno indelebile nell’animo dei soccorritori – aggiunge il comandante Rampino -. I vigili del fuoco sono vicini alla famiglia, con la certezza di aver fatto il proprio dovere fino in fondo". Il Comune di Monte San Giusto, paese in cui viveva l’operaio, ha deciso di indire il lutto cittadino quando sarà definita la data dell’ultimo saluto. Intanto la comunità si stringe forte al padre Desiderio, alla madre Adriana e al fratello Simone. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia. Il 48enne era appassionato di moto ed era attivo anche nel sociale, come donatore Avis: era impegnato nell’associazione dal 2009, con 55 donazioni effettuate. L’ultima, il 6 settembre.