Morto a 51 anni nello schianto, oggi l’ultimo saluto a Michele Giulietti

È stato fissato per oggi, alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Macerata, il funerale del 51enne Michele Giulietti, impiegato commerciale alla Orim, che ha perso la vita giovedì sera, in un incidente a Tolentino. Giulietti era in sella allo scooter con la figlia della moglie, una ragazzina di 15 anni. Lungo un rettilineo, lo schianto contro una Opel Corsa condotta da un ragazzo, residente in un paese vicino. Purtroppo il 51enne è morto quasi sul colpo, mentre la 15enne è stata portata all’ospedale Torrette di Ancona per alcune fratture. Giulietti lascia nel dolore la moglie Federica, la mamma Marisa, il fratello Gianluca e tante persone che gli volevano bene. Ieri è stata eseguita l’ispezione cadaverica all’obitorio dell’ospedale di Macerata. Oggi, dopo l’ultimo saluto, seguirà la tumulazione nel cimitero di Tavernelle, ad Ancona. Il 51enne era originario del capoluogo di regione ma risiedeva a Macerata. Tantissimi i messaggi che continuano ad arrivare per lui, descritto da tutti come una persona buona, perbene.