Morto a 91 anni Carlo Crescimbeni Ex assessore e impresario edile

Profondocordoglio non soltanto a Cingoli per la morte di Carlo Crescimbeni (nella foto), deceduto ieri, all’età di 91 anni, nella casa di riposo di Macerata. Lascia il figlio Marco, il fratello Gianni, la sorella Floriana presidente della sezione comunale dell’Avis di Cingoli, la compagna Venanzina, i numerosi congiunti e parenti. La camera ardente è stata allestita nel centro funerario di Macerata, in Via dei Velini, ove la salma è deposta per le visite. La cerimonia funebre sarà celebrata domani alle 10 nel Santuario della Beata Vergine di Lourdes, nella frazione Grottaccia di Cingoli in cui lo scomparso è vissuto con la famiglia. Quindi il feretro verrà tumulato nel cimitero di Avenale. Crescimbeni è molto conosciuto e stimato per la sua lunga e laboriosa attività di impresario edile, effettuata nel territorio provinciale. Già assessore municipale nel comune di Cingoli nei settori di propria competenza, è stato in quello dei lavori pubblici e stradali che la sua appassionata intraprendenza è risaltata, non solo da amministratore ma soprattutto nel comparto operativo in cui ha profuso competenza. Quando ha deciso di mettersi a riposo, ha passato la titolarità dell’impresa al figlio Marco e a tre nipoti. Alla famiglia le condoglianze del Carlino.

g. cen.