Morto Antonio Oro, storico collaboratore della Lube

Macerata, 11 ottobre 2023 – Farà un bruttissimo effetto non vederlo più al suo solito posto all’Eurosuole Forum, in prima fila dietro le panchine, domenica 22 ottobre quando la Lube disputerà l’esordio interno nel nuovo campionato di pallavolo. Nella notte tra martedì e mercoledì è venuto a mancare a 73 anni Antonio Oro, per tutti Tonino, tifoso nonché collaboratore della squadra vice campione d’Italia.

Era ricoverato all’ospedale di Macerata da alcune settimane e da qualche anno combatteva contro una malattia che purtroppo ha avuto la meglio. Originario del capoluogo, Antonio Oro risiedeva a Civitanova e aveva lavorato come dirigente nell’azienda Pica di Pesaro, operante nel settore dei laterizi.

Da quando era andato in pensione si era dedicato ancora di più all’amata pallavolo, non più solamente come tifoso biancorosso ma anche come tuttofare in forma volontaria. Conosciutissimo, mancherà a tutti. La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria Croce Verde di Sforzacosta, il funerale si terrà poi domani alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore a Macerata. Oro lascia la figlia Giulia, il genero Enrico, la sorella Ivana e i nipoti Annalisa e Lorenzo.

Il ricordo della Lube

"La Lube Volley partecipa al lutto della famiglia Oro per la scomparsa di Tonino, storico dirigente sportivo biancorosso che, grazie alla sua generosità e alla passione per la pallavolo, ha sempre vissuto con grande trasporto le avventure del club cuciniero entrando nel cuore di tutti noi”.