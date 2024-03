Morto Beccerica, ex presidente Sacen

L’intera comunità di Corridonia e il mondo dell’atletica marchigiana, piangono la scomparsa di Giovanni Beccerica, venuto a mancare dopo una lunga malattia all’età di 69 anni. Lascia la moglie Gloriana, i figli Francesca ed Alessandro, il genero Mirco ed in nipoti Aurora e Tommaso. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia in quanto Giovanni è stato una figura molto conosciuta, soprattutto per aver ha avuto il ruolo di presidente per oltre un decennio della Sacen Corridonia dal 2009 al 2019. Avrebbe compiuto 70 anni a luglio, come l’anniversario della società fondata nel 1954. "Una triste notizia – ha ricordato il Comitato Marche – era un caro amico di tutta l’atletica". "È proprio vero quando si dice che ad andarsene sono sempre le persone migliori – ha scritto l’ex assessore allo sport di Corridonia, Francesco Andreozzi -. Grazie per quello che hai fatto per la nostra comunità". Il rito funebre sarà celebrato oggi, alle ore 15, nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia.