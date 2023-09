Choc anafilattico a 35 anni. “Alessandro non è più con noi, grave perdita”

Porto Potenza Picena (Macerata), 6 settembre 2023 – “Alessandro Scocco non è più con noi. Una grave perdita per la nostra cittadina. Siamo vicini alla famiglia esprimendo le più sentite condoglianze”. E’ il messaggio che la Sacrata Bikers Motoclub di Potenza Picena ha pubblicato sulla pagina Facebook, un dolore condiviso quello per la perdita del 35enne che la lasciato senza parole la città. Il giovane è morto in casa dei genitori, attorno alle 22.20 di ieri, dopo aver accusato un malore dovuto forse a una reazione dopo l’assunzione di un farmaco preso per un mal di gola. Alessandro era con i familiari quando ha accusato il malore: subito è partita la chiamata al 118. Gli operatori della Croce Rossa hanno provato a rianimare il 35enne con il massaggio cardiaco, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica e i carabinieri.

"La società tutta degli Amatori Porto Potenza si stringe intorno alla famiglia Scocco per la perdita del figlio Alessandro. A nome del presidente Andrea Mataloni, Simone Mike Marinelli e tutti noi le più sentite condoglianze”, il messaggio della società rivolto alla famiglia del 35enne.

“La perdita di un figlio è la cosa più devastante che ci può essere”, il pensiero di un cittadino. "Questa notizia incredibile ha sconvolto tutti e non ci sono parole”, scrive un alto. Sono numerosi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia, profondo il dolore per la morte di Alessandro e tanta l’incredulità per una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Scocco lavorava in una ditta di Grottazzolina (Fermo), la L. M. Stampi. Era un grande appassionato di montagna e amava le moto, non aveva problemi di salute. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima del malore fatale Scocco aveva assunto dei farmaci contro un mal di gola con cui era alle prese da alcuni giorni. L’ipotesi è che sia morto per uno choc anafilattico, forse legato ai farmaci. Per chiarire le cause del decesso, è stata disposta l’autopsia, che sarà svolta dal medico legale Antonio Tombolini.