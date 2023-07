Morto Cinella a Morrovalle: "Una figura che ha dato tanto"

Mondo dell’atletica in lutto per la scomparsa di Alberto Cinella, presidente del "Civitanova Triathlon" e allenatore nella marcia, che si è spento all’età di 64 anni a seguito di una brutta malattia contro la quale combatteva da tempo. L’ultimo saluto si è svolto ieri pomeriggio nella chiesa dell’Emmanuele a Trodica, in quanto era originario di Morrovalle, una comunità che lo ha ricordato con stima e affetto. "Alberto era un mio amico e ho un ricordo molto bello di lui – ha sottolineato il sindaco Andrea Staffolani –. La sua è una figura cara che ha dato molto all’atletica, con un impegno a 360 gradi, e infatti erano diversi gli atleti di Morrovalle che partecipavano alla sua associazione. Una persona mite che è stata d’esempio non solo nello sport, ma soprattutto nella vita. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia". Cinella lascia la moglie Santa Compagnoni, campionessa italiana nella marcia e azzurra, e i figli Francesca e Luca.

"Senza di lui la Civitanova Triathlon non sarebbe ciò che è oggi – ha affermato la società di cui era alla guida –. Alberto ha sempre creduto in noi e ci ha sostenuto ogni nostro progetto. Grazie al suo impegno instancabile dietro le quinte e alla sua dedizione, la nostra squadra ha avuto l’opportunità di crescere e raggiungere traguardi eccezionali nel mondo del triathlon. Noi continueremo a portare avanti il suo prezioso lascito, mantenendo vivo il suo spirito e seguendo il percorso che ha tracciato per noi. Buon viaggio, presidente".

Tanti messaggi di cordoglio ai quali si sono uniti il presidente Fidal Marche Simone Rocchetti e Riccardo Giubilei, presidente Federazione Italiana Triathlon. "Alberto era da anni sulla "pista" – aggiunge l’Atletica Civitanova, realtà dove ricopriva il ruolo di allenatore –. Uno conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, lascia un vuoto difficile da colmare".

Diego Pierluigi