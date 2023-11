Morto don Elio Borgiani. “Continua a vegliare su di noi”

Macerata, 29 novembre 2023 – La parrocchia del Buon Pastore di Collevario piange don Elio Borgiani, 89 anni. A dare la notizia è la stessa parrocchia: “Affidiamo alla misericordia del Signore don Elio Borgiani, che è salito al Buon Pastore dopo aver per tanti anni servito il Signore in questa parrocchia. Siamo grati al Signore per la generosità e la passione con cui ha amato e servito questa comunità”.

La salma dello storico sacerdote si trova all'obitorio di Macerata e il funerale sarà celebrato venerdì primo dicembre alle 10. “Grazie don Elio – si legge nel post della parrocchia Buon Pastore – e continua a pregare e a vegliare su questa comunità che hai tanto amato”.