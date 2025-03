Morto dopo la scomparsa dall’ospedale, operatore nei guai per omicidio colposo

È accusato di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario un 34enne maceratese, addetto al triage dell’ospedale di Ravenna. Il caso è legato alla morte del 67enne Giuseppe Zagame, la cui scomparsa dal pronto soccorso di Ravenna il 18 novembre 2022 fece restare la città col fiato sospeso, finché l’anziano non fu ritrovato dopo due giorni in un fosso. L’uomo morì un paio di setttimane più tardi in seguito a un’insufficienza di organi, aggravata da una polmonite bilaterale con infezione, generata dal prolungato stato di ipotermia in cui si trovava quando fu rinvenuto.

Per questo sono finiti nei guai tre sanitari: un 52enne bolognese e un 54enne ravennate, entrambi operatori del 118, e il 34enne di Macerata, addetto al triage del pronto soccorso di Ravenna. I primi due, difesi dagli avvocati Giovanni Scudellari ed Eleonora Raggi, devono rispondere di abbandono di persona incapace, mentre il terzo, difeso dall’avvocata Laura Bozzi del Foro di Macerata, di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Ieri si è aperta l’udienza preliminare davanti al giudice Corrado Schiaretti e al pm Marilù Gattelli: le difese dei primi due hanno chiesto il giudizio abbreviato, che è stato ammesso dal giudice e sarà discusso a metà aprile quando sarà discussa l’udienza preliminare per il terzo. L’inizio della vicenda risale al 18 novembre 2022 quando Zagame, che già aveva avuto almeno un episodio confusionale, era apparso particolarmente strano e disorientato. Così era stato portato d’urgenza al pronto soccorso dove – questa la tesi dell’accusa – nonostante avessero percepito il grave disorientamento del 67enne, lo avevano lasciato senza assistenza.

L’anziano era stato poi preso in carico dall’addetto al triage, che gli aveva assegnato il codice azzurro ma – la tesi dell’accusa –, nonostante l’evidente disorientamento e la presenza di decine di pazienti non si era assicurato che il 67enne fosse vigilato. Così l’anziano era riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce per due giorni. Un dispiegamento di forze aveva visto in azione 160 uomini tra polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, con sommozzatori, unità cinofile e droni. Zagame fu ritrovato dopo due giorni in un fosso, in stato di ipotermia e con una sindrome da schiacciamento, verosimilmente legate alla permanenza nel fosso. Il 67enne era poi deceduto il 7 dicembre, nel reparto di Rianimazione del Santa Maria delle Croci. Il medico legale Matteo Tudini era giunto alla conclusione che la vigilanza dell’anziano da parte del personale del triage avrebbe evitato l’allontanamento e molto probabilmente anche la morte. Nel corso delle indagini preliminari è stato disposto l’incidente probatorio, con perito Donatella Fedeli, che ha confermato le conclusioni di Tudini. Ieri davanti al gup Schiaretti le difese degli operatori del 118 hanno chiesto e ottenuto l’abbreviato, che sarà discusso con l’udienza preliminare per l’operatore del triage a metà aprile.