Morto durante il ricovero: esposto della famiglia

Indaga la procura sulla morte di Nazzareno Garofolo, 75enne di Morrovalle deceduto ieri mattina in ospedale a Civitanova. Garofolo, ex coltivatore diretto ormai in pensione, sabato mattina era stato portato di corsa in ospedale in seguito a una brutta caduta in casa. Subito gli era stata diagnosticata una frattura del femore, e l’anziano era stato trattenuto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, prima al pronto soccorso e in seguito nel reparto di ortopedia. Ieri mattina però il personale sanitario lo ha trovato ormai senza vita. La moglie Graziella Cipolletta e i figli, Marco, titolare di una ditta di autotrasporti, e Massimiliano, che lavora nell’autosalone Cimini, subito informati di quanto accaduto, hanno chiesto chiarimenti in merito alle circostanze del decesso. Poi – assistiti dall’avvocato Achille Castignani - hanno ritenuto di segnalare i fatti all’autorità giudiziaria: "Vogliamo che si faccia chiarezza su quanto avvenuto in ospedale – ha spiegato l’avvocato Castignani – e che in particolare si accerti se ci sia stato un nesso tra la frattura del femore e il decesso di Garofolo". Ieri, nel primo pomeriggio, un esposto è stato depositato ai carabinieri di Civitanova Alta. Informato della vicenda, il sostituto procuratore di Macerata, Enrico Riccioni, ha disposto il sequestro della cartella clinica e della salma, in attesa di ulteriori accertamenti. Oggi, alla luce anche di quanto riportato nella documentazione clinica acquisita dai militari dell’Arma, saranno fatte le necessarie valutazioni per decidere come procedere, per fare piena luce sull’accaduto. Un primo passo potrebbe essere l’autopsia, per scoprire quale sia stata di preciso la causa della morte, e in base a questo accertare se ci siano state responsabilità colpose e da parte di chi.

La notizia della morte di Garofolo ha suscitato profondo cordoglio a Morrovalle e nei dintorni, dove lui e la sua famiglia sono da sempre conosciuti e ben voluti. Solo quando la procura avrà dato il nulla osta alla sepoltura, potrà essere fissato il funerale dell’anziano: in tanti si stringeranno intorno ai familiari per portare loro conforto in questo momento di dolore.

Paola Pagnanelli