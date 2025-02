Morto dopo l’esame in ospedale, maxi risarcimento alla famiglia

Macerata, 25 febbraio 2025 – Dopo la lacerazione nel colon causata dalla colonscopia, un uomo di 68 anni era morto in ospedale. Ora l’Ast dovrà risarcire il figlio con 119mila euro. Così si è chiuso il processo di primo grado relativo a quanto avvenuto nel 2017. Un uomo di Montecassiano, ex dipendente della Società agricola forestale, nel 1996 aveva avuto un infortunio sul lavoro che lo aveva reso paraplegico. In seguito, aveva avuto un tumore asintomatico, scoperto quando ormai erano comparse anche le metastasi.

Il 2 dicembre 2017 il 68enne era stato ricoverato in gastroenterologia, a Macerata, e tra i vari esami gli era stata prescritta una colonscopia. Ma dopo l’esame, fatto il 12 dicembre, si era subito ipotizzata una lesione, per la presenza di aria fuori dall’intestino. Dopo la Tac, si era deciso in un primo momento di operare il pensionato, che era ancora vigile. Invece poi il montecassianese era stato trasferito ad Ancona, dove c’era anche anche la neurochirurgia. Il paziente era arrivato alle 20, alle 23 era iniziato l’intervento ma la situazione nel frattempo era peggiorata. Operato fino all’una e mezza di notte, l’anziano il giorno dopo si era svegliato in condizioni discrete, ma poi le cose si erano complicate. Era stato allora operato di peritonite, poi era emersa una insufficienza renale. E purtroppo il 17 dicembre il paziente era morto.

Quando il figlio aveva scoperto della lesione durante la colonscopia, si era rivolto all’avvocato Fabrizio Giustozzi. I consulenti nominati dal legale, il chirurgo Paolo Appignanesi e il medico legale e gastroenterologo Marina Bartolucci, avevano escluso che un paziente in quelle condizioni dovesse essere sottoposto alla colonscopia, invasiva e rischiosa. Scoperta la lacerazione poi il paziente avrebbe dovuto essere subito operato. Così era stato chiesto un risarcimento all’Ast, ed è partita la causa civile.

Il tribunale ha disposto una consulenza d’ufficio, dalla quale è emerso che un paziente in quelle condizioni, molto debilitate, non avrebbe dovuto essere operato per il tumore, e che la morte era sicuramente collegata alla lacerazione prodotta durante l’esame. Tuttavia, visto appunto il quadro clinico complessivo del 68enne, l’aspettativa di vita che poteva avere era di venti mesi. Così alla fine il collegio dei giudici ha ritenuto che l’Ast, per aver anticipato la morte del pensionato di poco meno di due anni, debba risarcire con 119mila euro il figlio. In giudizio l’azienda sanitaria era assistita dall’avvocato Mikol Torretti; i familiari del 68enne dall’avvocato Fabrizio Giustozzi.