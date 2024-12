Morto Gabriele Magagnini: Recanati in lutto

Macerata, 26 dicembre 2024 – Oggi alle ore 15 nella chiesa di Sant’Agostino a Recanati si svolgeranno i funerali di Gabriele Magagni morto all’età di 69 anni. Professionista nel settore amministrativo della sanità provinciale, la sua lunga battaglia contro una malattia lo ha purtroppo indebolito, portandolo oggi al decesso presso l’ospedale di Civitanova. Magagnini

è stato un pilastro dell’informazione recanatese, noto per la sua dedizione al giornalismo e alla cultura locale. Oltre alla sua lunga collaborazione con il Corriere Adriatico, ha fondato la rivista Raccontare Recanati, un periodico che raccontava la vita cittadina e che, in alcune occasioni, suscitava grande interesse tra i lettori, tanto da sfiorare momenti di concitazione per l’alta richiesta di copie.

Inoltre, ha ideato il concorso letterario nazionale Raccontar Scrivendo, rivolto agli studenti italiani e ispirato a un pensiero leopardiano. Nel marzo 2024, Magagnini è stato riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche per i suoi 25 anni di attività professionale, ricevendo una pergamena in occasione dell’annuale assemblea primaverile.

La sua passione per la cultura e l’arte lo ha portato a fondare l’Associazione La Casetta degli Artisti, uno spazio dedicato alla promozione dell’arte in tutte le sue forme.