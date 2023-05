Recanati, morto l’avvocato Giovanni Minestroni

Recanati, 7 maggio 2023 – E’ morto a 92 anni l’avvocato recanatese Giovanni Minestroni, storico militante socialista. Era ricoverato all’ospedale di Civitanova, dove è spirato sabato notte. In gioventù, oltre a portare avanti lo studio legale, gestiva una piccola attività artigianale di oggetti in ceramica smaltati, allestita in un laboratorio sotto casa in via Corridoni: una passione che ha coltivato fino a che non è stata più conciliabile con i suoi impegni professionali e familiari.

Vedovo da tempo (la moglie Germana Onofri era assistente sociale all’Asur) lascia i figli Maurizio, in arte Mines, cantautore e responsabile di una propria sala di registrazione, Luciano, medico ospedaliero, ed Elisa, che ha seguito le orme del padre Giovanni e del nonno paterno Celso, oltre alla sorella Maria Celsa.

La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale di Civitanova. Il funerale si terrà martedì alle 15 nella chiesa di Sant’Agostino a Recanati.