Morto Giuseppe Lucci, meccanico di vecchia scuola

La città piange Giuseppe Lucci, meccanico di vecchia scuola, venuto a mancare ieri all’età di 85 anni. E’ stato uno dei primi ad aprire, oltre 50 anni fa, la sua autofficina in via Boiardo, a San Marone, in un quartiere che allora aveva appena iniziato la sua crescita urbanistica, prima di diventare oggi il quartiere più popoloso della città. Giuseppe ha insegnato l’arte a tanti giovani meccanici che si sono avviati a tale mestiere e che a lui devono riconoscenza. Aveva 85 anni ma fino a qualche giorno fa li ha portati alla grande, anche se all’auto aveva ultimamente sostituito la bici a pedalata assistita per girare in città, o il camper per la vacanza con la famiglia. La settimana scorsa, i primi segni che hanno minato la sua salute. Un malore che lo ha costretto all’ ospedale dove, la notte scorsa, è sopraggiunto all’ improvviso il decesso. Lo piangono la moglie Elena, la figlia Gessica, il genero Ron, la nipotina Anneesha. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa Maria Ausiliatrice.

g. f.