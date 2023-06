Morto il padre di Ivan Zaytsev, il cordoglio della Lube Volley

Civitanova (Macerata), 13 giugno 2023 – E’ morto a settant’anni Vjacheslav Zaytsev, padre del giocatore della Lube Volley Ivan. Anche Vjacheslav Zaytsev è stato un grande pallavolista, prima di diventare allenatore di pallavolo sovietico, dal 1991 russo. Giocava nel ruolo di palleggiatore. Vjačheslav è stato il primo giocatore sovietico a militare all'estero da professionista.

Dopo gli inizi in Russia, Vjacheslav arrivò in Italia giocando nella Marconi di Spoleto, nell'Agrigento e nel Città di Castello, per chiudere la carriera nel 1992-1993 in Svizzera, nel Lugano, con il doppio ruolo di giocatore-allenatore. Da allenatore ha lavorato sia in Italia che in Russia.

A Ivan Zaytsev è arrivato il messaggio di cordoglio della società. “Proprietà, dirigenti, giocatori e staff della Lube Volley – si legge in una nota della Cucine Lube Civitanova – si stringono attorno a Ivan Zaytsev per la scomparsa di suo padre Vyacheslav ed esprimono le proprie condoglianze a tutta la famiglia”.