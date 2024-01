Morto l’imprenditore Gianni Frattari, aveva 57 anni

Appignano (Macerata), 1 gennaio 2024 – Ha lottato contro la malattia che lo aveva colpito, senza mai arrendersi, per un anno. Ma ieri mattina, nell’ultimo giorno del 2023, l’imprenditore Gianni Frattari si è spento. Si trovava all’ospedale di Civitanova dove era stato ricoverato dopo l’aggravarsi delle sue condizioni.

Frattari, di 57 anni, era titolare dell’azienda Happyflex di Appignano, che produce materassi. In tanti, in città e non solo, hanno pregato per la sua guarigione ma purtroppo il male non gli ha lasciato scampo e la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti chiunque lo conoscesse. Commosso il ricordo del sindaco, Mariano Calamita: "Frattari si è sempre impegnato per la città, per la sua promozione e valorizzazione. Circa 20 anni fa è stato consigliere comunale e assessore ma il suo impegno per il sociale non si era mai arrestato. Tutt’ora - sottolinea - era presidente dell’associazione anziani-burraco che, di recente, era stata di grande supporto insieme alla Pro Loco, nell’organizzazione dei mercatini natalizi. Giustamente nell’ultimo anno combatteva contro la malattia, e stava dedicando a questo tutte le sue risorse fisiche e mentali ma è stata sempre una persona che adorava stare in mezzo alla gente. È stato promotore di tante iniziative di valorizzazione del nostro territorio e delle nostre tradizioni e lo faceva anche attraverso la sua azienda, molto importante nel settore dell'arredamento. Lascia veramente un vuoto perché Frattari ha dato grande lustro alla città”.

A testimonianza di quanto fosse attento al prossimo, in occasione del suo compleanno aveva avviato una raccolta fondi attraverso la sua pagina Facebook per l’Ail, l’associazione italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. Gianni Frattari lascia la moglie Simona, i figli Federico e Elena, la mamma Maria, i fratelli Paolo e Florindo e tanti parenti e amici. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Bracalenti Ferdinando, a Montecassiano. Le esequie avranno luogo domani alle 10:30 nella chiesa del Gesù Redentore, ad Appignano.