Morto in casa. Cordoglio per un anziano

Un anziano è stato trovato senza vita nel letto della sua abitazione, la morte risalirebbe già al giorno prima.

Si tratta del civitanovese Nazareno Cifani, avrebbe compiuto 70 anni tra meno di un mese ed era molto conosciuto nel quartiere Risorgimento, dove viveva.

La tragica scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, in via Bezzecca, una traversa di via Nino Bixio. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha allertato il 118. Sul posto, oltre all’automedica, è intervenuta anche una ambulanza della Croce Verde. I soccorritori, passando da un finestra che dà sulla camera dell’abitazione, lo hanno trovato disteso sul letto. Per l’uomo, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. La morte, avvenuta per cause naturali, risalirebbe, infatti, al giorno prima, almeno secondo i primi accertamenti.

Sul posto sono arrivati prima i carabinieri, poi gli agenti del commissariato di polizia, chiamati a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Cifani viveva da solo. Fino a un paio di giorni prima i vicini di casa lo avevano visto in giro. Il 70enne alle ultime elezioni comunali, nel 2022, si era candidato con la lista "Futuro in Comune" di Tommaso Claudio Corvatta. Come si diceva, era molto conosciuto nel quartiere dove viveva. Una persona cordiale, come lo ricordano in molti. La notizia della sua morte ha sollevato profondo cordoglio.