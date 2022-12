Morto in casa: sentenza di condanna annullata

Torna davanti ai giudici l’infortunio che costò la vita al 71enne civitanovese Norino Scoponi, a quasi 13 anni dai fatti. La Cassazione ha infatti rinviato alla corte d’appello di Perugia gli atti sulla eventuale responsabilità dell’impresa edile che stava lavorando per il pensionato. Scoponi aveva incaricato la ditta Cacafrulli di Corridonia di eseguire alcuni lavori a casa sua, in contrada Mornano a Civitanova Alta. Dopo aver livellato da sé un muretto, il 24 marzo 2010 chiese a un operaio della ditta, che era impegnato con il bobcat, di riempire con una gettata di cemento la cassaforma del muretto, preparata dallo stesso Scoponi. Il pensionato aveva quindi preso in mano il tubo da cui sarebbe uscito il calcestruzzo, ma a un certo punto sarebbe scivolato nella buca, il bobcat era affondato con le ruote anteriori e si era inclinato, e l’operaio non era riuscito a fermarlo: la benna aveva colpito il 71enne causandoli lesioni che si erano rivelate fatali. Sia l’operaio che il titolare dell’impresa edile erano stati accusati di omicidio colposo. Ma l’operaio era stato assolto subito dal giudice Daniela Bellesi. Francesco Saverio Cacafrulli invece in primo grado e poi in appello era stato condannato a un anno, con la condizionale, e al pagamento di 700mila euro ai familiari della vittima. Per l’imprenditore però l’avvocato Riccardo Leonardi ha proposto ricorso in Cassazione, e nei giorni scorsi il ricorso è stato accolto, annullando la sentenza di secondo grado. In primo luogo, come si legge nelle motivazioni della decisione, ha inciso il fatto che l’operaio fosse stato assolto ritenendo Scoponi responsabile di quanto accaduto, dato che l’anziano era caduto mentre trascinava il tubo del cemento: un fatto imprevedibile, non imputabile al dipendente della ditta. Con la condanna di Cacafrulli la corte d’appello di Ancona, per la Cassazione, "non ha sufficientemente trattato con il dovuto approfondimento tutti gli aspetti e non ha esplorato le varie ipotesi alternative, affermando apoditticamente che l’imputato "non poteva non sapere" dell’esecuzione della gettata di calcestruzzo. È, quindi, opportuno trattare il tema della responsabilità esclusiva o concorrente di Scoponi, anche alla luce della sentenza di assoluzione dell’operaio". La corte d’appello di Perugia dunque dovrà ora rivalutare la vicenda e soprattutto la responsabilità dell’imprenditore per quanto avvenuto nel cantiere.