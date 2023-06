Morto in galleria: una condanna

di Paola Pagnanelli

Un operaio di 29 anni morì in una galleria, durante i lavori della Quadrilatero. Per quell’infortunio, ieri è stato condannato a otto mesi di reclusione il milanese Mauro Cattaneo, conducente del mezzo coinvolto nella vicenda. Tutti assolti, invece, amministratori e dirigenti delle imprese, due nomi di spicco a livello internazionale come la Strabag, con sedi in Austria e Bolzano, e la Pozzi & Martinenghi di Udine.

Il fatto avvenne il 15 aprile 2011 a Serravalle, a 550 metri dall’imbocco della canna ovest della galleria Varano nel cantiere Quadrilatero Whisky 1, durante i lavori per la Val di Chienti. Due operai della ditta udinese, incaricata dalla Strabag dell’impermeabilizzazione della volta, erano impegnati su un cestello, che però si staccò dal braccio del mezzo di sollevamento. I due caddero da più di otto metri di altezza. Costantin Caprus morì sul colpo per la frattura della base cranica a seguito dell’impatto; Jonibek Teshayev, 29 anni anche lui, originario dell’Uzbekistan, riportò lesioni guarite in 95 giorni. Con le indagini, sarebbe emerso che il montaggio del cestello non era avvenuto secondo le indicazioni del libretto d’uso e di manutenzione: “Non vi era il perno di sicurezza e non era stato inserito il pistoncino di attacco rapido“. Per questo l’accusa di omicidio colposo, e degli illeciti amministrativi legati alla mancata adozione delle misure di sicurezza e della formazione ai dipendenti, furono mosse alle due imprese e ai loro responsabili, Cesare Avignone, dirigente della Strabag per i lavori della Quadrilatero, e Donato e Massimo Pozzi, rispettivamente presidente e consigliere delegato della Pozzi & Martinenghi, poi a Silvio Cherubini di Roma (direttore del cantiere di Serravalle), Roberto Manna di Fano (preposto al cantiere), Marco Orsetti di Milano (capo cantiere), Fabrizio Ottaviani di Cagli (capo imbocco) e Mauro Cattaneo di Milano (conducente del mezzo).

Dopo 12 anni, ieri mattina in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. Il pm Raffaela Zuccarini aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati. Ma il giudice Andrea Belli ha ritenuto che, in base a quanto emerso con l’istruttoria, l’unico responsabile era stato Cattaneo, che aveva la responsabilità del cestello su cui erano i due operai. Gli imputati, difesi dagli avvocati Corrado Zucconi, Alessia Spagnuolo, Riccardo Olivo, Andrea Coluccia, avevano tutti chiesto l’assoluzione. I familiiari di Caprus erano assistiti dall’avvocato Giovanni Fedeli, Teshayev dall’avvocato Giulia Giontella.