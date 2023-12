Morto l’editore Gino Giometti, il mondo della cultura in lutto

Macerata, 20 dicembre 2023 – Il mondo della cultura è in lutto per la morte del maceratese Gino Giometti, fondatore della casa editrice Giometti & Antonello e titolare della libreria al piano terra di Palazzo degli Studi, in corso Matteotti a Macerata. Giometti è morto nella mattinata di oggi, dopo una lunga malattia. Aveva 59 anni. Lascia la moglie (Milena Ibro, per anni titolare di un negozio in centro storico) e il figlio.

Giometti aveva fondato anni fa la casa editrice insieme a Danni Antonello, morto a 39 anni nell’ottobre del 2017 nella vecchia sede della libreria in piazza Mazzini. L’attuale sede della casa editrice e della libreria era stata aperta nel 2019. Fino al 2013 Giometti era stato co-direttore della casa editrice Quodlibet.

Sul web si moltiplicano i messaggi di cordoglio. “Immenso dispiacere per la morte di Gino Giometti, editore di rarissima intelligenza che, partendo da un garage e rimanendo fieramente lontano da ogni centralità italica ha saputo costruire alcuni dei cataloghi più interessanti degli ultimi 30 anni. L'editoria italiana perde un gigante”, scrive Giovanni Damiani.