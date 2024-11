Morto l’ex portiere Francioni

Un malore nella notte tra sabato e domenica ha ucciso Angelo Francioni, 54enne di Montecassiano, ex portiere conosciutissimo nel calcio dilettantistico. Francioni aveva militato in diverse società della zona, e ora lavorava con l’Asd Montecassiano Calcio come preparatore dei portieri. Lascia la compagna Gloria, la mamma Maria e il fratello Michele. Tante società sportive della provincia hanno inviato messaggi di cordoglio alla sua squadra. Oggi alle 14.15 amici e sportivi si ritroveranno in tribuna al campo sportivo, dove il carro funebre farà il giro della pista prima del funerale, che sarà alle 15 nella Collegiata. "Angelo – è il ricordo della società – era una figura sempre presente al campo incarnando e trasmettendo i veri valori dello sport e della vita".