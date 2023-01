Morto l’ex primario Stefano Norscini

di Franco Veroli

È morto Stefano Norscini, stimato otorinolaringoiatra, in servizio prima all’ospedale di Macerata e, poi, come primario, all’ospedale di Senigallia. Se n’è andato la sera dell’ultimo dell’anno, dopo aver combattuto per quasi due anni contro la Sla, un percorso doloroso iniziato con il primo lockdown, quando si era accorto di non riuscire più ad allacciare il polsino della camicia. Un indizio apparentemente insignificante, ma che Norscini aveva subito sospettato fosse un segno della Sla, visto che un’analoga situazione era capitata ad un suo collega. Nato a Morrovalle il 29 novembre del 1955, Norscini si era laureato in Medicina e Chirurgia specializzandosi in chirurgia generale alla "Sapienza" di Roma e, poi, in Otorinolaringoiatria all’Università de L’Aquila. Poi il lavoro, in particolare all’ospedale di Macerata, dove si era conquistato la stima e la fiducia dei collegi e di tanti pazienti, associando sempre alla sua professionalità quel "tocco di umanità" espressa spesso con un sorriso leggero e tranquilizzante, che ne hanno definito lo stile. È su questa base che, poi, è giunto ad occupare il posto di primario di Otorinolaringoiatria a Senigallia. La Sla ha tempi molto diversi. Nel suo caso, purtroppo, sono stati molto rapidi, visto che ormai riusciva a comunicare solo con gli occhi. "Si è battuto come un leone fino all’ultimo momento. Ma alla fine ha prevalso la malattia", ci ha detto la moglie, Lorella Montironi, che l’ha seguito momento per momento. Quando lo scorso settembre, in occasione della giornata mondiale contro la Sla, rese al Carlino la testimonianza della esperienza di Stefano e della sua, come persona che condivideva un percorso tanto difficile, disse: "Sono tanti quelli che ti aiutano, ma sai che la parte più grande spetta a te. Sai che la sua vita dipende da te. Non mi perdonerei mai una mia inefficienza che potesse togliergli il tempo, tanto o poco che sia, che gli resta da vivere. Ma è per questo che spesso mi resta addosso un grande senso di solitudine". Ciò non le ha mai impedito di continuare a stargli accanto ogni giorno e in tutti i modi. Oltre alla moglie Lorella, Norscini lascia i figli Giulia, Claudia e Michele. I funerali si terranno oggi, alle 15.30 nella Chiesa di Santa Croce a Macerata.