Morto lo storico maestro Liberto Enrico Tosti

Viene celebrato alle 16.30 di oggi a Cingoli, nella chiesa di Sant’Esuperanzio, il funerale di Liberto Enrico Tosti (nella foto), deceduto ieri all’età di 78 anni. Lo piangono la moglie Pina, il figlio Alessio con Ludovica, la figlia Lorena con Massimiliano, i nipoti Marco e Riccardo, i numerosi parenti e i tanti amici che ne hanno seguito le condizioni con partecipe trepidazione. Valoroso insegnante in pensione, benvoluto e stimato per le sue ammirate doti caratteriali, Tosti è ricordato come appassionato e solerte custode di memorie locali in testi e repertorio fotografico. Alla famiglia le condoglianze del Carlino.

g. cen.