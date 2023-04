Morto Luigi Andreani, consulente finanziario "Grande professionista"

"Un grande professionista, un collega, un amico ma soprattutto una persona con un grande cuore". Così i dipendenti maceratesi di Banca Mediolanum ricordano con stima e affetto il collega Luigi Andreani, morto ieri mattina a 68 anni per una malattia a Villa Pini. È stato un consulente finanziario che ha lasciato il segno in città avendo lavorato per 38 anni alla Banca Mediolanum, sotto di lui sono cresciuti e formati molti consulenti. Viveva in una casa di campagna di Montelupone. Lascia la moglie Albina, la figlia Uliana, le nipoti e il fratello Antonello. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 di oggi nella chiesa dell’Immacolata.