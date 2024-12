Morto Massimo Ciccarelli, imprenditore di San Severino

San Severino (Macerata), 26 dicembre 2024 – Ha destato profondo cordoglio a San Severino la scomparsa di Massimo Ciccarelli, stimato imprenditore settempedano titolare del “Salumificio Ciccarelli”, azienda storica che da ottant’anni rappresenta un’eccellenza del territorio e della tradizione italiana, conosciuta e apprezzata in provincia e non solo.

Massimo Ciccarelli è stato un esempio di dedizione, visione imprenditoriale e attaccamento alle radici. Con grande passione e lungimiranza, ha saputo guidare l’azienda di famiglia verso la modernità, mantenendo vivi i valori e la qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento nel settore.

La sua scomparsa, avvenuta nel giorno della vigilia di Natale, rappresenta una perdita non solo per i suoi cari, ma per l’intera comunità settempedana, che si è stretta attorno alla famiglia Ciccarelli in questo momento di grande dolore.

Il sindaco e l’amministrazione comunale partecipano al lutto della moglie Gianna, delle figlie Sonia e Simona, dei generi Marco e Gabriele, e delle nipoti Vittoria e Greta, esprimendo loro le più sentite condoglianze.

Il funerale dell’imprenditore si è tenuto questa mattina, nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo.

San Severino perde un imprenditore capace, un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile in tutta la comunità.