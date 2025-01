Il mondo del calcio in lutto: morto mister Sergio Macellari

Macerata, 20 gennaio 2025 – Il calcio piange la scomparsa di un maestro perché così tanti ex giocatori ricordano Sergio Macellari, a lungo calciatore della Maceratese tra gli anni ‘50 e ‘60 e poi allenatore nelle formazioni giovanili cittadine. Aveva 86 anni.

La notizia in un attimo ha fatto il giro in città e sui social. “Macellari – ricorda Roberto Lattanzi, ex giocatore di Maceratese, Milan, Spal – è stato il mio primo allenatore e mi ha fatto innamorare del calcio. Ha sempre avuto una parola d’aiuto e confortante per tutti. Mi aspettava allo stadio nella mia prima esperienza da allenatore e anche in quella fase aveva la parola giusta. È stata una persona importante nel mio percorso”.

Anche l’ex sindaco Romano Carancini è stato guidato sul campo da Macellari. “Sergio – ricorda – è stato innanzitutto un educatore, un maestro sul piano umano. Erano i primi anni Settanta quando sul piano sportivo mi ha costruito e di lui ho sempre conservato uno splendido ricordo. Ogni tanto lo vedevo passeggiare e non perdevo occasione per scambiare due parole. Ho un ricordo di gratitudine, tenerezza e affetto verso di lui che mi sembrava non avesse un’età, aveva sempre un fisico eccezionale con quei baffi che erano il suo inconfondibile marchio”.

Dalle parole di Alessandro Porro, che ha giocato con Maceratese, Foggia e Bologna, traspare la profonda passione di Macellari per il calcio. “A lui devo il mio inizio calcistico. Eravamo piccoli quando coi miei fratelli e amici sfidavamo sul campo i ragazzi di un altro quartiere: una volta c’era questo signore con i baffi che ci vede da una finestra e alla fine viene a chiederci l’età. Lui ci dice di essere un allenatore e ci invita a giocare con lui all’Invicta l’anno successivo quando avremmo avuto 10 anni. È stato un punto di riferimento anche quando ho intrapreso la carriera di giocatore e allenatore”.

Giammario Cappelletti, che ha poi giocato con Fiorentina, Maceratese e Taranto, è stato colpito dalla terribile notizia. “Il primo allenatore non si dimentica mai e io ho avuto Macellari per tre stagioni nei primi anni Settanta. Innanzitutto insegnava l’educazione ed è stata una di quelle persone nate per allenare i giovani perché ogni volta metteva tanta passione”.

Macellari, che ha lavorato all’Inps, lascia la moglie Leopolda, la figlia Michela, il fratello Silvio e i nipoti. Così la figlia Michela lo ricorda su Facebook: “E così te ne sei andato. Ridendo con tua moglie. Ti è rimasto il sorriso in bocca. Grande uomo, padre, marito. Capace di un amore immenso per tutti. Grande giocatore e allenatore. Ho un buco immenso nel cuore. Ti amo papà. E adesso vola alto falco, vola alto...”. Il funerale sarà celebrato alle 11.30 di oggi a Santa Croce.