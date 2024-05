Morto nel cantiere quattro anni fa: "Vogliamo la verità su Leonardo"

"Sono passati quattro anni dalla morte del mio Leonardo, ma ancora il processo va per le lunghe. Vogliamo capire una volta per tutte cosa sia successo quella maledetta mattina e avere giustizia, perché un giovane non può morire in quel modo. Nessuno ce lo ridarà indietro". Sono le parole accorate e piene di dolore di Pasquale Barone, padre di Leonardo Barone, l’allora 23enne che rimase vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto il 17 luglio 2020 a Montefelcino, nel Pesarese.

Il ragazzo, che viveva a Recanati ed era padre di due bimbe, era andato con i colleghi a smontare una tensostruttura. E durante i lavori, una capriata in ferro cadde e lo colpì alla testa. Fu ricoverato a Torrette, ma quattro mesi dopo morì per le lesioni riportate. Nel cantiere lavorano la ditta Andreozzi di Mogliano (committente dei lavori) e la Linea Service, ditte che, secondo la procura, avrebbero avuto diverse carenze in materia di sicurezza e formazione dei lavoratori. Da lì, l’accusa di omicidio colposo per entrambe le aziende. Ma secondo Pasquale Barone e l’avvocato Maurizio Ballarini (che segue il caso con il collega Calogero Talluto), il processo starebbe andando troppo a rilento.

"Anche se la magistratura si sta muovendo per fare luce su quanto successo, ci sono state continue richieste di rinvio da parte dei due imputati – raccontano Barone e Ballarini –. Cercano in tutti i modi di trasformare una tragedia in una corsa ostacoli. Si fa un gran parlare di vittime sul lavoro e del dolore delle famiglie, ma alla fine bisogna districarsi in lungaggini giudiziarie che comportano attese e inutili rinvii". Inoltre, aggiungono, è stato interrotto il processo civile a causa del fallimento della Linea Service. "Questo è un altro avvenimento difficilmente spiegabile, se non con la volontà di prolungare al massimo l’accertamento dei fatti – sottolineano Barone e Ballarini –. Confidiamo nell’integrità professionale dei giudici affinché cessi, con una sentenza, un tormento che come famiglia non ci dà pace da tempo e siamo costretti a rivivere dopo ogni udienza".