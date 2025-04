Morto nell’azienda. Due paesi in lutto per Nazareno Bistosini: "Un grande uomo"

Due comunità in lacrime per il 63enne Nazareno Bistosini, padre di quattro figli, che viveva a Colbuccaro di Corridonia e lavorava alla Central Gru di Petriolo, di cui era socio. È morto proprio qui lunedì, per le conseguenze dello scoppio di un compressore mentre procedeva alla sabbiatura di alcuni elementi metallici. Indossava i dispositivi di protezione prescritti, ma il compressore esploso ha liberato una gran quantità di anidride carbonica che ne avrebbe causato la morte per soffocamento. Un tragico incidente su cui stanno indagando i carabinieri, anche per capire se si è trattato di un malfunzionamento del compressore e come sia potuto accadere. Il primo a soccorrere Bistosini è stato il fratello, che lavorava con lui. Ma per il 63enne non c’era più niente da fare.

Oggi il medico legale Roberto Scendoni dovrebbe svolgere l’autopsia; solo dopo la salma potrà essere riconsegnata ai familiari e si deciderà la data del funerale. Il sostituto procuratore Enrico Barbieri ha disposto l’esame per chiarire le cause della morte. "Una grande perdita – afferma a nome dei concittadini il sindaco Matteo Santinelli, che l’altra sera si è recato sul posto –. Un padre che se ne va troppo presto, uno degli imprenditori storici della nostra piccola area industriale, un brav’uomo, dedito al lavoro e alla famiglia. Ci stringiamo forte alla famiglia; sua moglie è originaria di Petriolo e anche lui era molto legato al paese". Bistosini si recava in azienda quotidianamente. Tantissimi i messaggi di affetto ai familiari del 63enne, in particolare alla moglie e ai figli. "Sarà un angelo meraviglioso che vi starà sempre accanto", scrive un amico. Tutti ricordano il suo sorriso buono, l’umiltà e allo stesso tempo la professionalità. "Non si può morire così", è il pensiero unanime. "Una delle migliori persone che abbia mai conosciuto – è il ricordo di Mario Properzi, presidente del comitato festeggiamenti di Colbuccaro –. Dava sempre il massimo, con me personalmente si è comportato in maniera eccellente in ogni occasione ed era sempre il primo a presentarsi quando c’era da rimboccarsi le maniche tanta era la sua disponibilità. Non ha mai risposto di no a delle iniziative e ogni volta portava il suo prezioso consiglio senza mai una discussione. Allestivamo insieme la sagra del cocomero, ci vedevamo giorni prima, scambiavamo qualche chiacchiera, poi subito a lavoro – ha continuato –.Tutti lo apprezzavano, perché si distingueva per il grande rispetto che mostrava verso gli altri e se poteva dare una mano non si tirava mai indietro. Non meritava una fine del genere. La sua scomparsa non è solo una perdita per Colbuccaro ma per tutti".

Sulla pagina Facebook "Morti di lavoro" c’è un amaro bilancio: "Il mese di marzo si conclude con un bilancio provvisorio di 98 vittime del lavoro, 14 in più rispetto a marzo 2024, con un aumento del 14,2%. Il primo trimestre è tuttavia in linea con il 2024, per il rallentamento del trend nei mesi di gennaio e febbraio: i morti a oggi sono 260, l’anno scorso erano stati 261 con un giorno in più (anno bisestile)".

Lucia GentiliDiego Pierluigi