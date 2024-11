Si ribalta con il furgone, muore sul colpo a 86 anni: “Era l’anima della pro loco”

Macerata, 16 novembre 2024 – Perde il controllo del suo piccolo furgone e si ribalta sulla fiancata, finendo fuori strada. È morto così un anziano di 86 anni, di Macerata, Roberto Pallotto. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in contrada Cervare. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale di Macerata, Pallotto, al volante del suo Fiat Qubo, ha perso il controllo del mezzo, dopo una curva, in un tratto in salita. Stava rientrando a casa quando improvvisamente ha sbandato e il mezzo è finito fuori strada, restando adagiato sulla fiancata nel campo che costeggia la sede stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. È ancora da chiarire cosa abbia fatto sbandare e finire fuori strada il Qubo, se un malore improvviso che ha colto il conducente o altro. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde di Macerata.

È stata allertata anche l’eliambulanza, che però poi è stata fatta rientrare. Per l’anziano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Invano i medici hanno cercato di rianimarlo. Alla fine, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto, per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Macerata. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Macerata.

In mattinata verrà eseguita l’ispezione cadaverica per accertare le cause della morte e chiarire se possa essere stato un malore a provocare l’incidente in cui ha perso la vita Pallotto, uno dei pilastri e dei volti della Pro Loco di Piediripa.

“Era l’anima della nostra associazione, una persona speciale – ha detto commosso il presidente della Pro Loco, Romualdo Rapanelli –. Era un vecchio fondatore, un grande collaboratore che non si tirava mai indietro. Loricorderemo tutti con grande affetto”. Poco tempo fa aveva perso la moglie e l’anno scorso il figlio Raffaele, noto commercialista.