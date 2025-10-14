Morto sepolto dai detriti, soccorsi disperati: “Come sulle sabbie mobili, la melma ti inghiottiva”

Macerata, 15 ottobre 2025 – “Durante lo scavo regnava un silenzio surreale. L’intervento è stato molto complesso, ma gestito con grande professionalità. Mai una parola fuori posto, mai uno strillo, nessun intralcio alle operazioni. Sempre al massimo delle nostre possibilità”. A parlare è il caposquadra dei vigili del fuoco che ha condotto l’intervento, Roberto Battellini. I pompieri hanno lavorato quasi undici ore, anche con il buio, per tirare fuori il corpo di Francesco Broda, rimasto bloccato all’interno della cabina dell’escavatore, sommersa da tonnellate di fango, ghiaia e detriti. “L’operazione ci ha messo a dura prova, ancora di più quando abbiamo scoperto che lui era deceduto – aggiunge Battellini – e abbiamo lavorato duramente a stretto contatto per poterlo estrarre dal fango”. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ingegner Leonardo Rampino, spiega cosa è successo in quelle ore drammatiche e concitate.

Comandante, quante unità sono state impegnate?

“L’operazione di soccorso ha coinvolto 14 vigili del fuoco della sede centrale di Macerata, guidati da due capisquadra e dal funzionario di guardia; si è protratta per quasi undici ore, fino tarda notte con rientro in sede alle 2.30. Sono stati utilizzati sei automezzi”.

Perché è stata un’operazione così complessa? Cosa hanno rischiato gli stessi vigili del fuoco a operare in quelle condizioni?

“L’escavatore era rimasto sommerso dal fango a causa del cedimento di un argine costituito da terreno argilloso e bagnato. La persona è rimasta intrappolata all’interno della cabina, rendendo l’intervento estremamente delicato. I soccorritori sono stati costretti a operare con i piedi su un terreno di consistenza simile a quella delle sabbie mobili, in condizioni molto pericolose, muovendosi su un terreno instabile e agendo dal tetto dell’escavatore per rimuovere il fango con piccoli attrezzi e, in alcuni casi, anche a mani nude. L’intervento è stato tanto complesso anche a causa dello spazio limitato per agire. Ogni passo sul terreno era rischioso e si poteva sprofondare insieme al mezzo, con possibili cedimenti aggiuntivi: ogni passo falso tra la melma ti inghiottiva”.

Fino all’ultimo avete sperato di trovare Broda vivo?

“I vigili del fuoco hanno sempre sperato di salvare la persona intrappolata, ma durante le operazioni di scavo hanno acquisito la consapevolezza che purtroppo, nonostante l’estremo impegno e le ore di lavoro, sarebbe stata estratta senza vita”.

Come si torna a casa dopo quanto accaduto? Cosa significa per voi trovarsi davanti un epilogo tragico?

“Ogni operazione lascia un segno indelebile nell’animo dei soccorritori, che lo portano sempre con sé. I vigili del fuoco sono vicini alla famiglia con la certezza di aver fatto il proprio dovere fino in fondo. C’è una formazione specifica per lavorare in condizioni di emergenza, gestire situazioni difficili e, talvolta, gestire situazioni tragiche con professionalità ed efficienza, attraverso le tecniche acquisite durante i percorsi che insegnano il difficile compito di separare la parte emozionale da quella professionale. Ma questi episodi ci ricordano quanto sia fragile la vita umana e quanto siamo fortunati di poter tornare a casa ogni giorno”.

Era capitato altre volte di svolgere un servizio simile?

“Interventi di questo tipo, seppur tragici, richiamano l’esperienza dei soccorritori in situazioni analoghe, come nei terremoti. Ci torna alla mente il terremoto de L’Aquila e poi quello che ha coinvolto il Centro Italia, dove i vigili del fuoco hanno affrontato condizioni estreme per tentare di salvare vite umane”.