Morto Stefano Gattari, volontariato e sport in lutto

Morrovalle (Macerata), 18 ottobre 2024 – Il mondo della pallavolo e del volontariato piangono la scomparsa di Stefano Gattari che si è spento all’età di 55 anni a seguito di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Gattari viveva a Morrovalle ed era molto conosciuto in tutta la provincia, anche perché era stato presidente dal 2011 al 2014 della Croce Verde Morrovalle-Montecosaro e dirigente e allenatore de Il Ponte Volley di Morrovalle dove ha cresciuto generazioni di giovani atleti.

“Oggi il tuo ultimo respiro in questo mondo dove tanto hai dato – lo ha ricordato la Croce Verde – dal tuo impegno nel mondo del volontariato e dello sport. Volontario in questa associazione dai primi anni di attività, svolto con impegno e passione che sempre ti ha contraddistinto nel fare il bene. Il tuo lato umano nell’affrontare le situazioni senza lasciare indietro nessuno ha fatto sì che tu rimanga per sempre nel ricordo di tutti noi”.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui Fipav Marche, la Cbf Balducci Macerata, e Lube Volley. “Partecipiamo al lutto per la dolorosa scomparsa dello stimato Stefano Gattari – lo ricordano questi ultimi – esponente di spicco del Ponte Volley. Da anni il Club biancorosso collaborava con la sua società, in piena sintonia d’intenti, con il medesimo slancio verso i giovani. La grande famiglia cuciniera conserverà sempre un bellissimo ricordo di Stefano”.

“In questo momento triste, ci fa piacere condividere i ricordi belli legati a Stefano, detto affettuosamente Morbido – lo ricorda la Fea volley di Monte San Giusto –. C’è sempre stata tanta stima reciproca, tant’è che da qualche anno abbiamo intrapreso un percorso insieme appoggiati da mamma Lube. Era talmente visionario che scherzosamente avevamo coniato l’espressione ‘le bombe di Stefano’ e la cosa sorprendente è che tante di quelle idee che all’inizio sembravano eccessive oggi sono realtà”. Gattari lascia la moglie Rachele Palombini e le figlie Beatrice e Francesca. La salma sarà esposta nel Centro Funerario Sforza di Villa San Filippo, mentre il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa dell’Emmanuele a Trodica.