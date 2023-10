Morto Stefano Petetta, storico presidente del gruppo teatrale Avis

Ha destato profonda commozione la scomparsa di Stefano Petetta, 69 anni. Una persona molto conosciuta per il lavoro (era geometra e amministratore di condomini) e per il teatro, essendo stato presidente del Gruppo teatrale Avis Macerata sin dalla fondazione. Petetta è morto ieri dopo aver lottato contro una malattia. "Niente e nessuno potrà riportarti indietro. Senza di te – si legge nel post su Fb del gruppo teatrale Avis – ci sentiremo soli, ci mancherà per sempre il tuo sorriso, la tua generosità, la tua gioia di vivere. La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che possiamo fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo". Lascia la moglie Doriana, i figli Elisa e Marco, la mamma Giuseppina, la sorella Paola. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 di oggi nella chiesa di Santa Croce.