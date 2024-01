Morto Stronati, pioniere della Neonatologia

Si è spento a Pavia, all’età di 75 anni, il dottor Mauro Stronati, originario di San Severino, città alla quale è rimasto sempre legato e dove risiedono molti dei suoi parenti, ma conosciuto anche in tutto il Maceratese.

E’ stato un pioniere della moderna neonatologia e fino al 2018, oltre a essere professore universitario, è stato primario al Policlinico ’San Matteo’ di Pavia dove ha diretto il Dipartimento della Salute della donna e del bambino e della Struttura complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. Nel 2015 il dottor Stronati (nella foto) venne eletto anche presidente della Società italiana di neonatologia. In questa veste, nel dicembre del 2016 – all’indomani del terremoto – Mauro Stronati tornò proprio nella ’sua’ San Severino per consegnare al sindaco Rosa Piermattei oltre 10 mila euro che erano stati raccolti spontaneamente (grazie anche al contributo della "Biomedia") in occasione dell’annuale Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia che si era appena svolto a Napoli sotto la sua presidenza. In quella circostanza il sindaco settempedano disse che pure quei fondi sarebbero stati destinati alla realizzazione della nuova scuola di via D’Alessandro, poi inaugurata nel settembre del 2018 dall’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

I funerali del dottor Stronati saranno celebrati domani

a Pavia. Il feretro sarà poi trasferito a San Severino dove alle ore 10 di lunedì si terrà una celebrazione religiosa nella chiesa di San Domenico. Poi la salma verrà tumulata nel cimitero settempedano di San Michele.

m. g.