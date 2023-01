Morto sul lavoro, condannato a un anno il proprietario dell’immobile

Per un infortunio mortale in un cantiere a Montecosaro è stato condannato il proprietario dell’immobile, Giancarlo Sabbatini, mentre è stato assolto il geometra che aveva redatto il piano della sicurezza, Giuliano Galassi. Il fatto era successo il 13 ottobre 2014. In via Fontanelle era stato aperto un cantiere per alzare di un piano un edificio. Lavorando sul solaio, il muratore Lupu Petru Laurentiu, romeno di 44 anni residente in paese, cadde e quattro giorni dopo morì a Torrette. Venne fuori che le aperture sul solaio non erano protette, e che il 44enne non aveva sistemi di protezione individuale. Furono accusati di omicidio colposo i montecosaresi Sabbatini, committente dei lavori, Galassi, progettista e direttore dei lavori, Francesca Pioli, coordinatrice per la sicurezza, e Livin Viscun, titolare dell’impresa edile. Viscun ha poi patteggiato dieci mesi e venti giorni, Pioli otto mesi. Ieri si è chiuso il processo per Sabbatini e Galassi. Il pm Raffaela Zuccarini ha chiesto la condanna a due anni per entrambi. Ma il giudice Andrea Belli ha assolto il geometra Galassi, difeso dagli avvocati Giuseppe Ferrari e Claudio Acquaroli, "perché il fatto non sussiste", e ha condannato a un anno, con la sospensione condizionale, Sabbatini, difeso dall’avvocato Roberta Bizzarri, come responsabile dei lavori. Sabatini dovrà anche risarcire le sei parti civili, i familiari della vittima, con 8mila euro ciascuno, in attesa della somma definitiva.