Morto Voltaggio, amato e stimato docente universitario e filosofo

Cordoglio in città per la morte del professor Franco Voltaggio, negli anni Novanta docente di Filosofia della scienza all’università di Macerata. A dare l’annuncio è stato il figlio Stefano: "La notte scorsa – ha scritto lunedì - è spirato serenamente nel proprio letto Franco Voltaggio, padre, nonno e professore amatissimo da centinaia di studenti dei licei di Roma e delle università di Roma e Macerata". Il funerale è in programma per oggi alle 17.30, nella chiesa San Roberto Bellarmino a Roma, dove il docente abitava ormai da tempo. "Se n’è andato un gentiluomo – prosegue il figlio -, un uomo di grande e raffinata cultura, ed un padre adorato". Originario di Palermo, Voltaggio è stato filosofo, e in particolare storico della scienza e della medicina. Oltre che nelle università di Roma e Macerata, ha insegnato anche a Mogadiscio, è stato caporedattore della rivista "Sapere" e ha collaborato anche con Il Manifesto, Lettera internazionale, Apeiron, Janus e Medical. È stato consulente dell’Istituto psiconanalitico per le ricerche sociali. La notizia si è diffusa subito tra i suoi ex studenti, che anche attraverso i social hanno voluto ricordarne con stima e affetto le sue grandi qualità.