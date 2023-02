Macerata, morto Walter Ciccarelli, ex direttore scolastico

Walter Ciccarelli

Macerata, 17 febbraio 2023 – È morto ieri all'ospedale di Macerata Walter Ciccarelli, 84 anni, ex direttore scolastico. Lascia la moglie Anna, per tanti anni insegnante alla scuola elementare Fratelli Cervi, e quattro figli, tra i quali Emanuele, in servizio alla Questura di Macerata.

Tanti maceratesi conoscono l'attività di Walter Ciccarelli, in quando fu lui a inaugurare la scuola elementare di Via Panfilo nell'anno scolastico 1978/1979. Dopo qualche anno, uscì un film su Salvo D'Acquisto e gli alunni della scuola di Via Panfilo, avendo visto quel film, fecero una lettera al loro direttore scolastico Ciccarelli, chiedendo che la scuola venisse intitolata a Salvo D'Acquisto. Il direttore si attivò dando inizio alla procedura per avere l'autorizzazione.

Il funerale di Ciccarelli si terrà domani alle 10 nella chiesa di Santa Croce.