Mosconi su Rai Uno:: "Solo pochi attimi, ma che soddisfazione"

Un civitanovese sul set "Leopardi. Il poeta dell’infinito". Mariano Mosconi, un cittadino della nostra città, è apparso in due scene della miniserie dedicata a Giacomo Leopardi, andata in onda su Rai Uno in due puntate tra martedì e mercoledì sera.

Per Mosconi si è trattato di una semplice comparsata, che però è valsa una bella soddisfazione personale. Prima in una riunione tra i carbonari, poi tra il pubblico di un teatro, Mosconi ha potuto ritagliarsi il suo, seppur piccolo, spazio in un palcoscenico nazionale.

"Anche se per una questione di attimi – racconta Mariano Mosconi – è stata una grandissima emozione apparire in una pellicola così importante. Porterò con me un’esperienza indimenticabile, è stato un vero piacere aver collaborato con un regista come Sergio Rubini, che tra l’altro è una persona splendida, e con tutti gli attori e costumisti della serie. Non è il mio lavoro, ma il cinema resta una passione che non ho intenzione di abbandonare. In futuro ho già in programma altre collaborazioni".

Mercoledì sera gli ascolti della serie su Rai Uno sono andati a gonfie vele: 24,1 per cento di share, vale a dire oltre 4 milioni di telespettatori. Il film è stato girato in vari paesi e città delle Marche, in particolare nel Maceratese.