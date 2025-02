Mostra al Castello Svevo per i sessant’anni di scoutismo in città

Per commemorare i sessant’anni dalla sua nascita a Porto Recanati, il gruppo scout ha organizzato una mostra storica e fotografica a ingresso libero nella sala Biagetti del Castello Svevo, da martedì fino al 23 febbraio. All’interno dell’esposizione si potranno vedere i cimeli, le uniformi, i distintivi con centinaia di foto, esposti al pubblico per ricordare il segno profondo che lo scoutismo può lasciare in chi lo vive. Sarà disponibile anche un servizio di prenotazione ristampa foto, per portare a casa un po’ della mostra.

La nascita del gruppo portorecanatese risale al 1965 nell’oratorio salesiano, dove don Ennio Borgogna, già scout a Macerata, coinvolse quei ragazzini che, uniti dal desiderio di vivere insieme l’avventura, formarono le prime due squadriglie del gruppo scout Asci. Cinque anni dopo delle ragazze si unirono a loro e insistettero per essere censite come Asci, perché volevano fare le stesse attività dei loro compagni. La condivisione di una sola prospettiva di servizio, comunità e vita cristiana divenne realtà con la nascita dell’Agesci a livello nazionale nel 1974, che sancì l’unione tra le guide e gli scout.

Inoltre il 23 febbraio, a conclusione dell’esposizione, si terrà nella sala convegni del Castello Svevo una conferenza aperta a tutti dal titolo "Essere scout e senso di appartenenza". Parteciperanno i vertici regionali dell’Agesci, il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e l’assessore ai servizi sociali Sonia Alessandrini.