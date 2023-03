Mostra "Ambiente clima futuro" Protagonisti gli scatti di Cipriani

Sarà inaugurata oggi alle 17.30 la mostra fotografica "Ambiente clima futuro", che rimarrà aperta fino al 26 marzo al Palazzo Lazzarini, dove i visitatori avranno la possibilità di ammirare un’esposizione composta da circa 30 scatti di Luigino Cipriani, presidente della Fototeca Comunale di Morrovalle. L’evento, che vede la collaborazione di Giancarla Lorenzini di Lab 077, ha il patrocinio del Comune e nasce con una duplice natura. "Ambiente clima futuro" è un tema che la Federazione italiana associazioni fotografiche ha lanciato a livello nazionale, invitando i fotografi a svilupparlo in maniera personale – ha illustrato Cipriani – abbiamo partecipato con dei nostri scatti in 1.200 e di questi 200, tra i quali il mio, sono stati selezionati per far parte di una pubblicazione. A Palazzo Lazzarini porterò alcune delle foto del progetto ’Riciclare’, che ho fatto nell’azienda Tsb di Stefano Testasecca. Ci saranno scatti anche di un altro mio progetto, dal titolo ’Cattedrali indesiderate’ – ha sottolineato –, ho girato il nostro territorio per immortalare strutture abbandonate che hanno avuto grande importanza in passato: l’ex Fim di Porto Sant’Elpidio, il capannone Nervi di Porto Recanati, il camino della fornace Fermani di Corridonia e altri. Un modo per riflettere sul loro impatto sull’ambiente e sulla possibilità di recuperarli".