Mostra "autres regardes" da tutto esaurito: creata lista d’attesa

"Autres regardes", la prima mostra filosofica dedicata all’universo virtuale, inaugurata al lido Cluana di Civitanova, registra il tutto esaurito. L’iniziativa, organizzata da Popsophia, ha ricevuto moltissime prenotazioni e non tutti hanno avuto la possibilità di vederla per questo, è stata creata una lista d’attesa, che avviserà gli interessati dei prossimi appuntamenti in cui sarà visitabile. La mostra ha permesso di conoscere l’universo virtuale, grazie all’uso di appositi visori vr che hanno consentito ai partecipanti di poter navigare tecnicamente all’interno di sette sale espositive. "Questa mostra era una scommessa – spiega Lucia Ercoli – e rappresenta l’evoluzione del nostro modo di fare cultura".